Linea 1 metro, ascensore fermo da tre mesi

Ascensore fermo da tre mesi nella stazione della linea 1 del metro di Montedonzelli. Chi ha difficoltà motorie è costretto a raggiungere il posto di lavoro o la zona commerciale del Vomero, in sedia a rotelle con il caldo torrido o a farsi accompagnare in auto. L'Anm, azienda del trasporto urbano di Napoli, assicura: entro la settimana prossima, servizio di taxi gratuito su prenotazione per chi ha difficoltà motorie. Gli interventi di sostituzione dell'ascensore saranno completati a fine novembre. Intanto le temperature elevate di questi giorni provocano danni alle apparecchiature elettroniche con periodiche ripercussioni sulla frequenza delle corse.

Nel servizio le interviste a Chiara Magaddino e a Vincenzo Orazzo, dirigente Anm