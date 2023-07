Malkovich: "Vi porto nell'abisso di Koltes"

Nell'ora in cui si mettono in atto i desideri più selvaggi un “Venditore” e un “Cliente” si fronteggiano. La merce non vuole, non può essere rivelata. Il “Venditore” può dare forma a segreti inconfessabili - seduttivo, minaccioso, disperato - perché i ruoli si annullano e si invertono. John Malkovich e Ingeborga Dapkunaite sono volto,voce,corpo di un abisso, quello di "In the solitudine of cotton fields", il testo scritto da Bernard-Marie Koltes nel 1985 e ora in scena al Campania Teatro Festival con la regia di Timofey Kulyabin. “Ci sono indizi che mai esplicitano davvero di cosa si stia parlando - dice Malkovich - ma Venditore e Cliente sono 2 parti della stessa persona".

Potenti gli interpreti, potente l'impatto visivo che amplifica l'oscurità, il segreto che non si può svelare, disorienta come le parole, ci porta dentro pietà vita, morte, colpe, desideri. “Quando è nata l'idea, durante la pandemia, il testo mi è apparso quasi incomprensibile poi con John abbiamo accettato la sfida”, ricorda Ingeborga Dapkunaite - E' iniziata la lettura, attraverso Zoom. E' un'opera che cambia di volta in volta e ti cambia, ti risucchia". "Mi considero un attore che ha girato film, novanta, tra un lavoro teatrale e l'altro, così ho iniziato nel 1976 e in teatro sono anche i miei prossimi progetti" conclude John Malkovich dopo lo spettacolo.