Maluma riscalda l'Arena Flegrea

Maluma, uno degli esponenti di punta del movimento reggaeton, si è esibito all'Arena Flegrea di Napoli, con grande successo di pubblico. L'occasione, la serata ‘Brutal from Ibiza to Napoli’.

Maluma in passato ha collaborato con artisti del calibro di Madonna, Jennifer Lopez, i Black Eyed Peas e Shakira. Ora appunto il concerto napoletano, occasione per presentare canzoni vecchie e nuove, come ‘Coco Loco’ e ‘Celular’.