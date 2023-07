Marano, cadavere dentro un'auto carbonizzata: è un pregiudicato di 47 anni

Un'auto data alle fiamme, il corpo di un uomo al suo interno. L'orrore viene alla luce in via Pigno, una stradina stretta della periferia di Marano, provincia di Napoli. Il cadavere rinvenuto dai carabinieri poco dopo l'alba appartiene a Vincenzo Iannone, un pregiudicato del posto di 47 anni ritenuto dagli inquirenti vicino al clan Nuvoletta con piccoli precedenti di polizia.

La zona, spesso teatro di furti, è in alcuni tratti particolarmente impervia e costeggiata da una fitta vegetazione: le abitazioni più vicine sono a 2-300 metri.

Non ci sono inneschi che possano aiutare gli investigatori a capire come sia stato appiccato il rogo: per questo motivo non è esclusa nessuna pista. Sul posto anche gli uomini della Scientifica. Ad un primo esame esterno non sono stati trovati sul corpo della vittima segni di violenza, come fori di proiettile. Sarà comunque eseguita l'autopsia per accertare se il decesso sia stato causato o meno dalle fiamme. Al momento resta il giallo.