Memorial Michele Siani e Premio Giovanni Battiloro a Vietri sul Mare

Nel segno di Michele Siani, luminare dell'otorinolaringoiatria scomparso prematuramente, a Vietri sul Mare si parla dei danni del lavoro minorile e del rischio sordità per i giovanissimi. Il memorial ricorda la sua figura come medico ma anche come padre amorevole e come ogni anno si assegna anche il “Premio Giovanni Battiloro”, una delle vittime campane del crollo del Ponte Morandi, che valorizza giovani videomaker.

Nel servizio le interviste a Domenico De Maria, primario di otorinolaringoiatria dell'Ospedale San Pio di Benevento; Giuseppe Cantisano, direttore interregionale dell'Ispettorato del lavoro di Napoli; Agnese Siani, figlia di Michele Siani; e Roberto Battiloro, papà di Giovanni Battiloro.