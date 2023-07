Bruno Vespa a Positano, riflessioni sulla storia italiana e le sue "tempeste"

Riflessioni e spunti suggeriti dalle pagine de "La grande tempesta", ultimo saggio di Bruno Vespa, vivacizzano il dibattito sul palco allestito in piazza Flavio Gioia per la rassegna "Positano, Mare, Sole e Cultura", che quest'anno festeggia la sua trentunesima edizione. E così, nella conversazione con Francesco De Core, direttore del quotidiano "Il Mattino", lo sguardo dalla Costiera amalfitana si allarga fino agli scenari internazionali, mutati con la guerra in Ucraina, senza trascurare le vicende di politica interna

Momento clou della serata la consegna a Vespa del Premio Internazionale di Giornalismo Civile.