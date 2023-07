"Volare, oh oh": MJ e Magic scatenati a tavola

“Volare, oh oh, cantare, oh oh oh oh”. Michael Jordan e Magic Johnson si lasciano trasportare dalla musica che accompagna la loro cena caprese, consumata insieme alle mogli e ad altri commensali, tra cui Samuel L. Jackson, attore di Hollywood.

Magic, ex stella dei Lakers degli anni Ottanta, e Jackson sono due habituée dell'isola azzurra, un po' meno MJ, considerato il più grande campione della storia della pallacanestro: nel video, pubblicato sul profilo Twitter di Magic Johnson, tutti partecipano volentieri all'interpretazione di “Nel blu dipinto di blu”.