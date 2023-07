Molo San Vincenzo e sottopasso metro: come cambia il Waterfront di Napoli

Molo San Vincenzo, una camminata di 2 chilometri sul mare, fin dentro il golfo di Napoli.

Dove un tempo venivano varate navi e realizzati cannoni, ora si passeggerà passeggiare tra botteghe e locali. Ad un anno dal protocollo di intesa, il Comune partenopeo e Difesa Servizi, società del Ministero della Difesa, si sono ritrovati per firmare il contratto di concessione della porzione di Base Navale necessaria alla realizzazione dei lavori. Finanziati con sei milioni di euro, cantieri aperti da settembre e lavori conclusi per la prossima estate. Obiettivo: restituire parte della costa alla città.

A poche centinaia di metri un'altra passeggiata. Più breve, di 200 metri, ma altrettanto suggestiva tra fasci di luce e reperti archeologici. E' il sottopasso di accesso che collega il porto turistico alla Linea 1 della Metropolitana.

Dal porto a Via Depretis, nelle prossime settimane saranno accessibili anche i varchi di Via Medina e San Giacomo.

All'esterno, un “info point” per accogliere i turisti sbarcati in città.

Nel servizio le interviste a Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli; Luca Andreoli, amministratore delegato Difesa Servizi; l'ammiraglio di divisione Vincenzo Montanaro; il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.