Moni Ovadia, il potere e l'arte

"Il rapporto tra arte e potere è sempre stato complicato o per ragioni mercantili o perché regimi autoritari volevano dettare all'arte le regole ma il potere non ce la fa mai ad avere ragione sull'arte" dice Moni Ovadia che al Campania Teatro Festival porta "GIi occhiali di Sostakovic" con la regia di Valerio Cappelli.

Lo sguardo di Dmitriij Sostakovic, impenetrabile dietro i suoi occhiali, ci fa mettere a fuoco il rapporto tra arte e potere ma anche un tempo in cui il terrore staliniano non poteva cancellare gli ideali di molti. Per il grande compositore i riconoscimenti più prestigiosi, i sospetti, le denunce, familiari arrestati e deportati, la valigia sempre pronta. Ma Sostakovic fu sempre fedele al sistema sovietico, non volle mai scegliere gli Stati Uniti perché il suo luogo di creazione e vita era il suo paese.

Uno spettacolo che entrando nella complessità e nelle contraddizioni di un mondo ci invita a guardare sempre la storia senza lenti ideologiche.