Il Museo dell'acqua di Napoli nella rete Unesco. È il primo del Sud

L'acqua fonte di vita ha anche una dimensione storica e artistica, più evidente che mai nei sotterranei della Basilica della Pietrasanta, costruita sui resti di un tempio dedicato a Diana. Il Lapis, Museo dell'acqua di Napoli, è ora il primo di una città del Sud ad entrare nella rete mondiale dell'UNESCO dei Water Museums.

In collaborazione con ABC, Acqua Bene Comune, il Museo ha riattivato due vasche nel tufo scavato sotto i Decumani in epoca greca, 2.400 anni fa.

La narrazione dell'acqua come valore s'inserisce in un luogo straordinario, il centro storico di Napoli, patrimonio UNESCO, da tutelare sempre più.

Nel servizio le voci di Raffaele Iovine, presidente dell'associazione Pietrasanta Polo Culturale; Alessandra Sardu, presidente di ABC Acqua Bene Comune e Felice Casucci, assessore al Turismo della Regione Campania.