Il Napoli pieno di baby fa 6 gol al debutto. Salernitana: Dia recupera e resta

Lo scudetto sulla maglia è l'attrazione più grande, il resto conta poco o nulla. E' un Napoli imbottito di baby quello che al debutto stagionale batte 6-1 l'Anaune Val di Non. Verticalità e pressing alto: piccole tracce della squadra su cui lavora Rudi Garcia sul palo di Ambrosino. Pochi gli eroi campioni d'Italia in campo: uno di loro, Politano, firma su rigore il primo gol. "Voglio giocare di più", aveva avvertito. Bel modo per meritarselo. Il raddoppio è del talentino Vergara, promesso sposo della Reggiana. Zanoli prova a guadagnarsi la conferma con una volata impressionante sulla destra. Anche qui un avviso: alla Samp sono cresciuto. Zerbin, invece, è ancora poco cattivo sotto porta.

Nella ripresa cambia tutta la squadra, undici su undici, e arriva subito il tris di Cioffi, poi Biscaro dal dischetto regala ai dilettanti trentini la prima rete in 5 anni di amichevoli contro gli azzurri. Che nessuno scorga un segnale negativo, anche perché i campioni d'Italia dilagano: colpo vincente dell'emergente e brillante Coli Saco, magia di Iaccarino, gollonzo finale di Olivera, unico big in campo. Per vedere i titolari bisognerà aspettare lunedì, contro la Spal: Osimhen è il più atteso.

Come lo è Boulayé Dia a Salerno, o meglio a Rivisondoli. Finalmente ha svolto la prima seduta in gruppo in ritiro e potrebbe giocare qualche minuto domenica contro il Picerno. Intanto la clausola rescissoria è scaduta: 25 milioni non basteranno più per portarlo via ai granata. Difficilmente Iervolino accetterà offerte al ribasso.