A Napoli bollino rosso, temperature sopra i 40° nelle aree interne

Napoli bollino rosso dalla giornata di domani, allerta caldo fino a mercoledì in tutta la Regione, nelle aree interne dove le temperature potranno superare i 40 gradi. L'anticiclone Caronte colpisce con durezza anche la Campania. Il Comune di Napoli ha attivato il piano caldo per soggetti deboli e senza fissa dimora.

Di giorno clima rovente, di notte è l'afa a farla da padrona. A causa dell'umidità superiore all'80%, le temperature non scenderanno sotto i 20 gradi anche dopo il tramonto.

Si chiamano "notti tropicali" e Napoli è la seconda città in Italia per numero. Se negli anni dal 1971 al 2000 in media ce n'erano l'anno, solo nel 2020 - ultima rilevazione disponibile - se ne sono avute 72.

Gli eventi climatici estremi - dalle forti piogge al caldo torrido - hanno avuto un effetto anche sui prodotti ortofrutticoli.