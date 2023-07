Napoli, il Psg scarica Mbappé: ora potrebbe fiondarsi su Osimhen

La decisione che rischia di scompaginare le carte del calciomercato azzurro è arrivata ieri sera: Kylian Mbappé non convocato dal Paris Saint Germain per la tournée in Giappone.

Purtroppo per i tifosi del Napoli nessuna possibilità che il fuoriclasse francese sbarchi ai piedi del Vesuvio: piuttosto, se l'attaccante dovesse essere ceduto al Real Madrid, c'è il rischio che Al Khelaifi punti tutto su Victor Osimhen. Non saranno trattative lampo.

Il nigeriano intanto lavora a Dimaro: oggi ha strappato applausi con un gran gol in mezza girata. Non è l'unico in bilico: la Lazio preme per Zielinski, in scadenza nel 2024.

Problemi di natura diversa a Rivisondoli, sede del ritiro della Salernitana: ieri c'è stata una pesante lite tra Mazzocchi e Lassana Coulibaly. Il club potrebbe multarli e intanto li ha indotti alla pace via social: stretta di mano e sorrisi, più le scuse per il cattivo esempio.

Lato tecnico: oggi Sousa è tornato al passato, provando la difesa a tre.