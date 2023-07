Napoli-Osimhen, accordo sull'ingaggio: resta il nodo della clausola rescissoria

Rudi Garcia si è sbilanciato: "Osimhen vuole restare e noi vogliamo che resti". Avendolo già a sua disposizione a Dimaro, il tecnico parla con cognizione di causa.

La telenovela, sia chiaro, non è terminata. I colloqui tra il presidente De Laurentiis e l'agente del nigeriano, Roberto Calenda, continueranno, in Trentino o altrove. Il presidente aveva già annunciato l'idea di un prolungamento biennale del contratto per portarne la scadenza dal 2025 al 2027, ora sembra disposto a ritoccare l'ingaggio fino a 7 milioni, lo stipendio più alto nella storia del club.

Il nodo, però, è la clausola rescissoria, che renderebbe più semplice al giocatore l'addio in caso di offerte dalle big d'Europa: un tetto di 100 milioni potrebbe far felice lui e il suo entourage. Complicata una partenza entro il 1° settembre: il Paris Saint-Germain si muoverà solo se perderà Mbappé.

I tifosi, allora, aspettano il debutto di Victor con la maglia dello scudetto: avverrà lunedì contro la Spal. Senza di lui gli azzurri hanno battuto 6-1 l'Anaune Val di Non alla prima amichevole: tanti baby in campo, poche indicazioni serie, qualche traccia di pressing alto, possibile marchio di fabbrica della nuova era.

A Salerno sembra ancor meno in bilico la permanenza di Boulayé Dia. Scaduti i termini della clausola rescissoria, difficilmente lascerà i granata. Così il suo esordio potrebbe avvenire domenica contro il Picerno. Intanto il club ha annunciato un nuovo test: martedì 1° agosto alle 18 a Latina contro i turchi dell'Hatayspor.