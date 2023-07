Napoli, da domani si fa sul serio

Rudi Garcia è sbarcato a Capodichino nella serata di ieri: sorrisi, primi autografi e selfie con i tifosi.

Il primo assaggio della città il tecnico francese lo aveva già avuto in occasione della presentazione a Capodimonte. Da domani inizia un intenso programma di lavoro, il mister sarà a Castel Volturno per un primo incontro con lo staff. I campioni d'Italia rientreranno da mercoledì, venerdì invece il via al ritiro di Dimaro.

Ma domani è anche il giorno della presentazione della nuova maglia azzurra, con lo scudetto sul petto e un nuovo sponsor.

Difficile che si parli di mercato, nonostante le tante voci che continuano a rimbalzare da una parte all'altra del globo. Il tam tam più insistente resta quello che coinvolge Victor Osimhen, al centro di un intreccio che coinvolgerebbe Real Madrid e PSG.

E poi c'è la questione difesa: con Kim promesso sposo del Bayern, come sostituto circolano i nomi di Itakura, Le Normand e Kilman. Ma in casa Napoli spesso la pista più concreta è quella che passa sotto silenzio.

Più facile e immediata la strada che porta a Davide Faraoni, nome meno esotico ma in grado di garantire quell'affidabilità necessaria per far rifiatare capitan Di Lorenzo, sempre più vicino al rinnovo del contratto.