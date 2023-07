Napoli, Di Lorenzo firma il rinnovo fino al 2028

Ritiri e contratti. Queste le due parole chiave per Napoli e Salernitana, rispettivamente da Dimaro e Rivisondoli. Per i Campioni d'Italia è arrivato l'annuncio del rinnovo fino al 2028 - con opzione fino al 2029 - per il capitano Giovanni Di Lorenzo. La sua avventura azzurra potrebbe quindi durare 10 anni e farne una delle storiche bandiere della società. Se trovare l'accordo con Di Lorenzo non è stato difficile, sembra si siano arenate le trattative per il rinnovo di Victor Osimhen. Il suo procuratore, Roberto Calenda, ha lasciato il ritiro azzurro e, anche se la società è ottimista sul rinnovo del bomber nigeriano, la sensazione è che i possibili movimenti di Kylian Mbappé, destinato al Real Madrid, e Harry Kane - che può finire al Bayern - possano incidere sul futuro di Osimhen.

Anche in casa Salernitana imperversa il calciomercato. Archiviata con un 3-0 la prima uscita stagionale, si pensa a risolvere la questione relativa a Boulaye Dia. L'Everton rimane sempre interessato, così come ci sono state bozze di trattative con squadre di Serie A. Dalla sua permanenza o meno dipenderanno i movimenti dei granata, alla ricerca anche di un centrocampista che sostituisca Vilhena, passato al Panathinaikos.