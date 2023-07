Garcia: "Abbiamo ambizione. Kim andrà via. Vorrei tenere tutti gli altri"

Primo giorno di allenamenti per il Napoli nel ritiro di Dimaro. Doppia seduta davanti a 1.600 spettatori. Altrettanti hanno manifestato all'esterno dell'impianto di gioco il proprio entusiasmo per i campioni d'Italia.

In serata, conferenza stampa di Rudi Garcia. Il tecnico ha parlato di ambizioni e mercato, confermando la partenza di Kim e la volontà di Osimhen di restare in azzurro.