Il Napoli parte per Dimaro, la Salernitana ha un Petrucci in più

Allenamento mattutino a Castel Volturno e poi via, direzione Dimaro. Partenza per il ritiro in programma alle 16, domani doppie sedute quasi tutti i giorni.

Con il tecnico Rudi Garcia, simbolo della nuova era, ci sono già Politano, Mario Rui, Olivera, Juan Jesus e Lozano più altri giovani comprimari, gli altri big finiranno le vacanze tra martedì e giovedì della prossima settimana.

Le prime novità ufficiali di mercato dovrebbero arrivare a breve con la cessione di Kim al Bayern e il possibile acquisto di Faraoni.

Lozano e Zielinski, in scadenza nel 2024, saranno in Trentino: ci vorrà più tempo per trovare una soluzione ai loro casi.

Intanto è ancora forte l'eco del terzo scudetto: è di ieri l'emissione del francobollo celebrativo da parte di Poste Italiane.

Va avanti, per ora di fatto senza attaccanti, il ritiro della Salernitana: la caccia alla prima punta è la priorità dell'estate. Intanto il club si rinforzato alla voce dirigenti con Gianni Petrucci: l'ex numero uno del Coni resta presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, ma darà una mano anche ai granata e spalleggerà le battaglie del patron Iervolino.

Intatto l'amore dei tifosi: in 6.500 hanno rinnovato l'abbonamento, stamattina è partita la vendita libera.

Nel servizio l'intervista a Gianni Petrucci, cda Salernitana