Napoli, dopo la maglia testa al ritiro e al mercato

La nuova era del Napoli è ufficialmente partita ieri, con la presentazione della maglia con il tricolore. Messa in vendita al simbolico orario delle 19.26, i numeri dell'anno della fondazione del club, ha causato subito un piccolo sovraccarico allo store online della società, segno del gradimento della tifoseria azzurra.

Archiviata la presentazione, c'è da pensare al campo e al mercato.

Anche oggi Rudi Garcia e lo staff sono a Castel Volturno per mettere a punto i programmi di lavoro. Domani l'arrivo dei primi giocatori, venerdì la partenza per il ritiro di Dimaro.

E poi c'è la questione mercato. Su Victor Osimhen, le parole di De Laurentiis sono chiarissime. “Se dovesse arrivare un'offerta più che indecente allora ce ne faremo una ragione”.

Non solo il centravanti nigeriano. De Laurentiis non li nomina, ma Lozano e Zielinski sono in scadenza di contratto. E anche in questi casi, le parole del presidente lasciano poco spazio alle interpretazioni: “Devo decidere se allenarli durante il periodo del ritiro o non allenarli per mandarli in altri lidi”.