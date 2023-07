Napoli, è il giorno del Ds Meluso. In ritiro ecco Anguissa

Arrivato in ritiro anche Frank Anguissa, in attesa che sul campo di Dimaro si faccia vedere anche Victor Osimhen, al centro dei discorsi del nuovo direttore sportivo azzurro Mauro Meluso che si è presentato ufficialmente in conferenza stampa: "Sappiamo che se su Osimhen non arrivano enormi offerte e riusciamo a tenerlo è una gran cosa perché lui fa la differenza in serie A. Ma queste le vediamo piano piano in maniera collegiale, sapendo che ovviamente De Laurentiis è un decisionista e ha il suo peso” ha detto il dirigente, ricordando anche la chiamata del presidente per il conferimento dell'incarico. Ha poi proseguito parlando degli altri temi del mercato partenopeo: "Chi vince lo scudetto con tanto vantaggio sulla seconda è una super squadra e quindi partiamo dal rendere onore a chi ha costruito e messo in campo questo Napoli. Io li terrei ovviamente tutti i giocatori ma nel calcio ci sono tante dinamiche. Un Napoli che è cresciuto in questi anni e vogliamo che rimanga in alto". "Da domani - spiega Meluso - cominciamo a fare riunioni con il presidente De Laurentiis, l'ad Chiavelli, il capo degli scout Micheli e programmiamo quello che c'è da fare". “Ovviamente - ha aggiunto - loro hanno già avuto riunioni con il tecnico Garcia. Kim andrà sicuramente sostituito e ci lavoriamo. Poi pensiamo agli altri, "Noi ora - ha aggiunto - siamo pronti a lavorare sulle prime mosse, sapendo di essere in un Napoli che ha vinto lo scudetto ma che ha cambiato allenatore, direttore sportivo e che va mantenuto forte, perché se hai vinto, puoi vincere ancora". Infine, sulle offerte arabe per Zielinski: "Non ci sono state ancora riferite - la risposta - vedremo. È chiaro che gli arabi hanno potenzialità economiche superiori alle nostre e quindi non possiamo competere se offrono 20 o 15milioni netti di stipendio, questo sbilancia il mercato ma per il momento accade ancora per pochi giocatori".