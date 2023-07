Napoli e l'arte vandalizzata

Nelle fiamme della Venere degli stracci si ripropone un rapporto travagliato tra Napoli e le opere d'arte che la rendono attrazione di milioni di turisti. Nella storia della città altri episodi di danneggiamenti più o meno consapevoli. Nel 1995 quando un gruppo di bambini usò la montagna di sale di Mimmo Paladino esposta in copia al Plebiscito come campo di battaglia con le palle di neve, forse non percepì la mancanza di rispetto che trasudava da quel gesto. Nel 2002 i 333 Teschi di Rebecca Horn furono rubati in parte e danneggiati già durante l'installazione. L'anno dopo la spirale di Richard Serra finì per essere usata come orinatoio o cassonetto dei rifiuti. Le mongolfiere luminose di Carsten Nicolai furono rimosse appena 3 giorni dopo l'esposizione nel 2009: una era stata colpita con un razzo. Spostati e ruotati così da stravolgere il senso dell'opera anche i lupi di Liu Ruowang in piazza municipio nel 2020. I nasi degli animali in ferro imbrattati con vernice rossa. Anche Look down di Jago nel 2021 fu vandalizzata: il pezzo di piede del piccolo profugo riprodotto nell'opera restituito all'artista pochi giorni dopo. Nel 2023,poi, colpi di proiettile contro la grande chiave esposta in piazza mercato per l'opera Key of Today. In mezzo, numerose scritte e graffiti sui monumenti storici, dalla facciata del monastero di santa Chiara alla Fontana del Seguro le cui sfingi finirono ricoperte di vernice azzurra nei mesi di festeggiamenti per lo scudetto.