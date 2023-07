Napoli e Salernitana, stagione al via

Ultimo fine settimana di vacanza per i campioni d'Italia. La grande attesa è in vista di lunedì, quando la presentazione della maglia scudettata darà il via a quella che la società del presidente De Laurentiis ha ribattezzato come una nuova era.

Il Napoli del futuro dovrà fare a meno di Kim: manca solo l'ufficialità, il difensore coreano andrà al Bayern Monaco. La società è al lavoro per individuare il profilo giusto per sostituirlo, le ultime voci rilanciano la suggestione dell'Estremo Oriente, con il giapponese Itakura. Un puntello in difesa potrebbe essere il veronese Davide Faraoni, che occuperebbe la casella di alternativa a Giovanni Di Lorenzo sulla fascia destra. Per il capitano - intanto - si lavora al rinnovo del contratto.

La Salernitana è tornata al lavoro già ieri: visite mediche e primi allenamenti. Lunedì l'inizio del ritiro di Rivisondoli con la prima conferenza stampa di Paulo Sousa: tra i convocati non c'è Simy, destinato alla cessione. Nel gruppo a disposizione del tecnico portoghese mancano Botheim, Lovato e Pirola, che hanno disputato l'Europeo Under21 e arriveranno con una settimana di ritardo. Ancora impegnato con la nazionale, invece, Memo Ochoa. Per rivedere il portiere messicano bisognerà attendere qualche giorno in più.