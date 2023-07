Napoli e Salernitana tra mercato e vacanze finite

Le parole d'amore di Victor Osimhen per Napoli non hanno spento del tutto le voci di mercato. Che vedono il centravanti nigeriano al centro di un intreccio che coinvolgerebbe Real Madrid e PSG. Ma la speranza è che con l'ufficialità di Cristiano Giuntoli alla Juventus si sia chiuso un mese di saluti in casa Napoli.

Lunedì sarà il giorno della nuova maglia, con lo scudetto sul petto. Ma nell'ultimo weekend di relax per gli atleti azzurri, a pochi giorni dall'inizio del ritiro a Dimaro, c'è da pensare a riempire la casella degli arrivi.

A cominciare dal reparto difensivo dove la priorità resta il sostituto di Kim, ma c'è anche da valutare un vice Di Lorenzo. Si intensificano le voci su Davide Faraoni, autore con il Verona di quel gol che tolse la Champions al Napoli di Gattuso.

Vacanze finite invece per la Salernitana, ieri primo giorno di lavoro con visite mediche, test atletici e primo allenamento. Il più atteso Boulaye Dia, anche lui al centro di tante voci di mercato, che ha in parte provato a fugare rispondendo con un sì a chi gli chiedeva della sua permanenza in maglia granata. Questa mattina nuova seduta, lunedì via al ritiro di Rivisondoli, in Abruzzo, dove gli uomini di Sousa resteranno fino al 27 luglio.