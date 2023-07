Napoli e Salernitana, via alla seconda fase del ritiro

Ultimo giorno di riposo, poi il via alla seconda parte di preparazione per i campioni d'Italia. Il Napoli arriverà in Abruzzo domani, nel pomeriggio il primo allenamento a Castel di Sangro. Porte aperte ai tanti tifosi che vorranno abbracciare i loro beniamini. Sabato pomeriggio la prima amichevole contro i turchi dell'Hatayspor.

Nel frattempo le voci di mercato rimbalzano dalla Francia: sarebbe Danso il prescelto per sostituire Kim al centro della difesa. Ci sarebbe l'accordo con il giocatore, trattative in corso con il Lens. Secondo L'Equipe, invece, dopo il no ricevuto da Mbappé gli arabi dell'Al-Hilal avrebbero virato su Victor Osimhen.

Ha lasciato invece l'Abruzzo questa mattina la Salernitana. Destinazione Fiuggi, dove i granata sosterranno la seconda fase del ritiro, fino al 4 agosto.

Primo allenamento già questo pomeriggio.

Il sorteggio del tabellone di Coppa Italia ha fissato la data del primo impegno ufficiale: appuntamento domenica 13 agosto all'Arechi per la gara contro la Ternana. Calcio d'inizio alle 17.45.

Sullo sfondo, la querelle legata allo stadio. Questa sera la presentazione del progetto del nuovo Arechi, mentre il Comune ha confermato che per la riapertura della curva nord mancano i tempi tecnici.