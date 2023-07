Napoli resta nella morsa di Caronte

Sull'asfalto rovente tra il molo Beverello e piazza Municipio, praticamente si avventurano a passeggio solo i turisti. Li si riconosce dall'abbigliamento o dalle valigie. C'è chi dal porto si addentra nel centro di Napoli e chi in direzione opposta fugge per prendere un traghetto verso le isole. L'ultimo ostacolo da superare è la fila agli imbarchi. Incontriamo una coppia dal Canada: "Ce lo aspettavamo, veniamo da Roma e lì fa ancora più caldo" dice lui. "L'Italia è meravigliosa però fa molto caldo, la prossima volta verremo a settembre", gli fa eco la compagna". Inutile controllare in continuo le previsioni meteo. Non ci sarà tregua, l'allerta della protezione civile regionale su tutta la Campania è valida fino a sabato.

Le coltivazioni presentano il conto del repentino passaggio dalle precipitazioni del mese scorso al caldo torrido di luglio. In Costiera amalfitana i limoni sono giunti a maturazione, il raccolto e l'offerta di prodotto è talmente sovrabbondante che il prezzo pagato da grossisti e grande distribuzione è sceso da 1 euro a 60-70 centesimi al chilo, senza margine e anzi, in perdita, dal punto di vista degli agricoltori. E le associazioni di categoria litigano. "Senza politiche di tutela non sarà più remunerativo coltivare lo sfusato d'Amalfi" afferma Confagricoltura Salerno tramite il suo presidente, Antonio Costantino. "Affermare che i limoni della Costa d'Amalfi rischiano di sparire è un allarmismo che danneggia fortemente il comparto. Sono falsità che rischiano di penalizzare centinaia di aziende già alle prese con difficoltà climatiche ed economiche", dichiara il presidente del Consorzio di Tutela "Limone Costa d'Amalfi IGP" e della locale Coldiretti Angelo Amato.