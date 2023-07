Napoli, il bello e il brutto di Dimaro: da Zielinski all'incognita Osimhen

Il Napoli saluta Dimaro e si prepara all'appuntamento con Castel di Sangro. Nel primo ritiro costruite le fondamenta dell'edificio: sta lavorando l'architetto che sarà responsabile del tutto, Rudi Garcia, ma il progetto definitivo, quello che in gergo per definire il processo di resa si chiama “rendering”, non è definibile al momento.

L'incognita Osimhen permane, com'è chiaro già che l'assenza di Kim, ancora da sostituire, pesi notevolmente sulla difesa, vacanza trentina a parte, in cui si trovava Meret, quando è stato sorpreso su punizione da centrocampo da Puletto, un giovane della Primavera della Spal, nell'amichevole di commiato della Val di Sole, dove note positive sono state la presenza in campo di Zielinski, il segnale più forte sulla permanenza del polacco che ha rifiutato offerte economicamente migliori, Raspadori provato a destra, i bei movimenti che è tornato a proporre Kvaratskhelia che forse avrebbe potuto fare meglio in fase conclusiva quando ha colpito la traversa, e la voglia di fare di Osimhen.

Da rimarcare il suo correre a recuperare il pallone dopo il pareggio trovato da Anguissa. Il centravanti mascherato per la prima volta con lo scudetto sul petto, ha mostrato di voler vincere anche in amichevole contro una squadra di Lega Pro.

Ma qui, come nel gioco dell'oca che subiscono un po' tutti, dal diretto interessato al suo manager, a De Laurentiis, fino a Garcia, si torna al punto di partenza, ovvero a chiedersi dove giocherà il forte centravanti nigeriano se un trasferimento di Mbappé dovesse innescare l'effetto domino.