Napoli e Salerno palcoscenici naturali per vele e scafi

Imbarcazioni storiche, a vela e a motore, per tre giorni hanno sfilato e partecipato a regate nel golfo di Napoli, tra la città e Capri. A fare da base il circolo Savoia per la ventesima edizione del trofeo Ventrella e il primo raduno di motoscafi Riva.

Giornate ottime per il vento e le uscite in mare anche a Salerno, dove presso la lega navale si è tenuta la seconda edizione della veleggiata Alfonso Longo. In sua memoria, inoltre, nel solco delle iniziative dedicate ai giovani in difficoltà, è stato istituito e assegnato un premio a don Roberto Faccenda, direttore dell'Ufficio per la pastorale giovanile dell'Arcidiocesi di Salerno, come guida autentica al servizio dei giovani che - si legge nelle motivazioni - lascia una traccia indelebile di straordinarietà in chi lo incontra.