Napoli Stanca, 17 scrittori raccontano la città nascosta

Diciassette scrittori - e forse il numero non è casuale - contro i luoghi comuni. Napoli Stanca non è solo il titolo della raccolta curata da Mirella Armiero edita da Solferino, ma è a suo modo un manifesto culturale: energie intellettuali che collaborano per descrivere una città di cui tanti parlano e scrivono, ma spesso trincerandosi dietro vecchi e nuovi luoghi comuni, incapaci di cogliere una realtà allo stesso tempo immobile ma in continua trasformazione.

Dagli scritti viene fuori una visione alternativa, una narrazione di chi Napoli la vive, la conosce, la indaga. C'è chi ha scelto il saggio, chi il racconto, chi ha preferito parlare della musica, chi della napoletanizzazione di Milano. Il difficile equilibrio degli abitanti delle scale di Napoli; le esperienze sociali di San Giovanni a Teduccio e le sacche di resistenza a Bagnoli.

Percorsi lontani dalla cartolina.

Nel brano che apre il volume, Benedetta Palmieri vorrebbe che di Napoli non si parlasse più. Eppure, in un modo o nell'altro, nessuno di noi ne è immune.

Nel servizio, l'intervista a Mirella Armiero, giornalista e curatrice del libro.