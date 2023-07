Napoli, via alla nuova era: maglia con lo scudetto e sponsor

Dalle sue pagine social, il Napoli ha parlato di una nuova era. Di sicuro - dopo la breve parentesi della presentazione di Rudi Garcia a Capodimonte - domani sarà il primo atto di una stagione con tante novità.

Non è la rivoluzione tecnica di dodici mesi fa, ma il Napoli che si affaccia al prossimo campionato nelle ultime settimane ha visto andare via due degli artefici principali - allenatore e direttore sportivo - della cavalcata trionfale conclusa lo scorso 4 giugno con lo scudetto. Il tricolore - dopo 33 anni di astinenza - tornerà su quella maglia azzurra che sarà presentata domani per battezzare la nuova stagione. Altra novità lo sponsor, che cambierà dopo 18 anni.

Sarà una settimana di impegni: Rudi Garcia, arrivato ieri sera a Napoli, si incontrerà già domani a Castel Volturno con lo staff. In attesa dei giocatori: i primi saranno al training center a partire da mercoledì. Per gli azzurri che sono stati impegnati con le nazionali, ancora un po' di vacanza: la maggior parte di loro si presenterà a Dimaro, dove il Napoli sbarcherà venerdì e troverà un paese addobbato a festa per i campioni d'Italia.

Sullo sfondo, il mercato: se il futuro di Osimhen potrebbe dipendere dagli intrecci tra Real Madrid e PSG, l'obiettivo principale è individuare il sostituto di Kim. Il trasferimento del coreano al Bayern è imminente.