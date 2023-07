Via le pettorine di Spalletti. Ora la scritta in inglese: "Da Napoli al mondo"

Premessa: quello che vi stiamo raccontando si intravede soltanto nel video pubblicato dal Napoli sul proprio profilo Twitter. Ma la novità è piuttosto significativa e vale la pena raccontarla: la vecchia scritta sulle pettorine gialle che ha accompagnato la cavalcata scudetto della scorsa stagione era già sparita a Dimaro. L'aveva voluta Luciano Spalletti: “Sarò con te… e tu non devi mollare”, richiamando il coro dei tifosi del sogno nel cuore poi realizzato.

Adesso sulle spalle dei calciatori non c'è più soltanto lo sfondo giallo, ma una nuova scritta, in inglese: “A new era, from Napoli to the world”, tradotto, “Una nuova era, da Napoli al mondo”. E' la dimensione internazionale che cerca da anni Aurelio De Laurentiis.