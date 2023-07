Nuovo crollo alla Galleria Principe di Napoli

Ancora un crollo alla Galleria Principe di Napoli, il terzo in meno di due mesi. Stavolta a venire giù sono stati pezzi d'intonaco da un pilastro all'angolo tra via Pessina e piazza Museo. La caduta, da circa due metri d'altezza, non ha provocato danni a persone o cose. Sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale per transennare l'area. A fine maggio, fu chiusa tutta l'area antistante l'ingresso della Galleria su via Enrico Pessina, sempre per la caduta di calcinacci. Da allora nulla è cambiato, restano i disagi per i pedoni che da piazza Dante provano a raggiungere il Museo Archeologico. Un processo lungo e incompleto, quello della riqualificazione dell'area intorno alla monumentale galleria commerciale costruita alla fine del XIX secolo. I commercianti che si sono aggiudicati il bando per aprire alcune attività sotto il porticato e all'interno del sito lamentano l'assenza di impegno da parte delle istituzioni, a cominciare dal Comune, per un definitivo rilancio della zona, punto d'approdo dei tanti turisti diretti al MANN.