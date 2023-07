Ombrelloni sociali alla Gaiola

Parte un nuovo servizio per i bagnanti della Gaiola: 15 ombrelloni gratuiti da utilizzare per tutta la giornata e poi rendere ai gestori del sito. Una bella iniziativa con il caldo record di questo periodo. Da quest'estate, anche duecento metri quadrati di Posidonia subacquea per riforestare i fondali con una varietà di pianta tipica del Mediterraneo scomparsa da questo specchio di mare da 50 anni.

Nel servizio interviste ai bagnanti, alla presidente CSI Gaiola onlus, Paola Masucci, e al direttore del parco sommerso di Gaiola, Maurizio Simeone