Omicidio Gelsomina Verde a Scampia nel 2004. Altri due arresti della Squadra Mobile di Napoli

La squadra mobile di Napoli, ha arrestato Luigi De Lucia e Pasquale Rinaldi, conosciuto come "o Vichingo". Secondo le indagini della DDA - partite da dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, avrebbero partecipato all'assassinio, nel 2004, di Gelsomina Verde, vittima innocente di camorra insieme a Pietro Esposito e Ugo De Lucia, entrambi già condannati. L'unica colpa della 22enne, la relazione sentimentale, avuta durante la prima sanguinosa faida del quartiere di Scampia, con Gennaro Notturno, esponente di spicco dei cosiddetti scissionisti Amato-Pagano in guerra con l'altro clan criminale: i Di Lauro. La ragazza fu brutalmente uccisa con 3 colpi di pistola alla testa e bruciata nella sua auto dopo ore di torture.

Rinaldi è stato rintracciato dalla Polizia in casa a Castelvolturno in provincia di Caserta. La notifica dell'arresto per De Lucia, già ai domiciliari, è stata eseguita dagli agenti a Massa Carrara. Devono rispondere di omicidio, aggravato da premeditazione e metodo mafioso.

Intervista a: Alfredo Fabbrocini - Capo Squadra Mobile di Napoli