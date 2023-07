"Questi ragazzi non sanno cos'è la vita"

A Casal di Principe ricordano Giuseppe Turco, il 17enne ucciso sabato scorso, con lumini e fiori davanti al luogo del delitto. Il sindaco della città casertana, Renato Natale, interviene sulla scritta comparsa ad Aversa ("Libertà per Anass") in favore del ventenne di origini marocchine, accusato dell'omicidio. “Questi sono ragazzi che non sanno cos'è la vita e la responsabilità. Basta con gesti che danno vita ad altri gesti: fermiamo questa spirale pericolosa”.