Caldo record, corsa al mare. Pronto soccorso affollati

Fino alle 14 di mercoledì 19 luglio e in particolar modo nelle giornate di lunedì e martedì prossimi, su tutta la Campania, si prevedono temperature molto al di sopra dei valori medi stagionali di 7-9 gradi e un tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne, potrà superare anche il 70-80 per cento e in condizioni di scarsa ventilazione. La colonnina di mercurio potrà superare i 40 gradi.



Spiagge piene, al Villaggio Coppola come in tutto il litorale domizio. La corsa al mare è il rimedio naturale al gran caldo.

L'avviso di criticità per rischio meteo dovuto all'ondata di calore è partito oggi e durerà fino alle 14 di mercoledì. Accessi al pronto soccorso aumentati del 40-50%, come spiegano al Pineta Grande Hospital.

Le temperature potranno toccare i 40 gradi, soprattutto lunedì e martedì, umidità fino all'80 per cento. Dalla protezione civile le solite raccomandazioni: bere tanto soprattutto.

