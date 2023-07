Ondata di calore, record di accessi ai pronto soccorso

231 accessi al Cardarelli, il picco più alto registrato dal 2020; un record per questo periodo. In media un paziente ogni 6 minuti ha fatto ricorso alle cure del Pronto Soccorso della più grande Azienda Ospedaliera di Napoli. E' l'altra faccia dell'ondata di caldo che sta investendo la Campania e Napoli in particolare.

Negli ultimi nove giorni la media è stata di 200 pazienti al giorno, oltre 1700 persone, con un incremento del 30% degli accessi. L'aumento dei codici gialli rispetto alla media della settimana supera il 50%. Un iperafflusso che ha spinto a rinviare i lavori di ristrutturazione nella zona interna del Pronto Soccorso del Cardarelli. Il Direttore Generale Antonio d'Amore parla di momento delicato ed invita a raggiungere l'ospedale solo "nei casi in cui davvero ve ne sia bisogno".

Un appello condiviso anche dai medici dell'Ospedale Pellegrini, che in queste ore ha registrato più di 500 accessi, in una zona del centro storico affollatissima di turisti. Per fronteggiare l'emergenza al triage è stato introdotto il "codice calore", proprio per indicare il percorso dedicato a coloro che accusano malori dovuti all'afa. Tra i malesseri più diffusi anche quelli gastroenterici, come conferma Emilio Bellinfante, Direttore del Pronto Soccorso dell'Ospedale Pellegrini (intervista nel servizio, ndr)

Anche l'Asl Napoli 3 Sud ha diposto il monitoraggio telematico dei pazienti cronici, ambulatori mobili e postazioni 118 nelle aree turistiche, percorsi dedicati nei pronto soccorso degli ospedali.