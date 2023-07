Prevenzione senologica in spiaggia: visite gratuite a Paestum

Non solo mare, in spiaggia anche prevenzione e sport per giovanissimi. A Paestum ha fatto tappa accanto agli arenili un camper per visite senologiche gratuite, parallelamente un torneo in spiaggia per giovani rugbisti.

Nel servizio le interviste a Rossella Di Rienzo, specializzanda di oncologia all'Università Federico II di Napoli, Marta Versaci, manager della Fondazione Specchio d'Italia, e Gianfranco Baldinotti, direttore marketing di Vittoria Assicurazioni