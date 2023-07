Palazzo crollato a Torre del Greco, non ci sono dispersi

A Torre del Greco è crollato un palazzo di tufo degli inizi del ‘900 che ha provocato un boato sordo, una nuvola di polvere, e ha invaso la strada. Due passanti, il titolare di una pizzeria di 45 anni, ferito per trauma cranico, spalla e arto inferiore e una donna straniera. Dalle macerie i soccorritori, accorsi in pochissimo tempo, con i vigili del fuoco e i residenti che hanno dato una mano, hanno estratto una donna di 19 anni, trasferita all’Ospedale del Mare per un trauma al bacino. È stata operata nel pomeriggio. Alle 11 del mattino molti erano fuori nel palazzo, 22 le persone che tra lavoro e stabilimenti balneari sono stati rintracciati dal Comune, dai servizi sociali e dalle forze dell’Ordine. Secondo il prefetto non ci sono dispersi. Sopralluogo del procuratore di Torre Annunziata titolare delle indagini, Nunzio Fragliasso, con il professor Nicola Augenti a cui verrà affidata la perizia per capire la causa del crollo. Per ora si indaga per crollo colposo e si valuta il totale dell’area da sequestrare.