Palomba a Torre del Greco, in serata sopralluogo per delimitare area sequestrata

Nella rimozione delle macerie il 118 e i vigili del fuoco stanno utilizzando anche dei droni termici per rilevare eventuali presenze umane sotto i calcinacci della palazzina. In serata ci sarà il sopralluogo congiunto dell'autorità giudiziaria, degli stessi vigili del fuoco e dei tecnici per individuare il perimetro dell'area da sequestrare. La Procura indaga per crollo colposo.

Nel servizio l'intervista al Prefetto di Napoli, Claudio Palomba