PNRR, a rischio riqualificazione a Scampia e San Giovanni

Il Governo butta acqua sul fuoco e assicura che con la rimodulazione dei fondi del PNRR, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, non cambierà nulla: “Non abbiamo eliminato nessun finanziamento, stiamo solo riorganizzando”, rassicura il Ministro agli affari europei Raffaele Fitto. Ma nei Palazzi della politica campana sono ore frenetiche per comprendere quale sarà il reale impatto della proposta di modifica che sarà presentata dall’Esecutivo a Bruxelles, relativa a 144 misure contenute nel piano Recovery per l'Italia.

Il Presidente Vincenzo De Luca va giù duro e parla di “rapina al Mezzogiorno”: a rischio, da quanto trapela, ci sarebbero 49 case di comunità, investimenti previsti per un valore di 130 milioni di euro destinati a rafforzare la medicina territoriale campana. Ma sono i comuni a essere i più preoccupati. Il primo cittadino di Portici, Vincenzo Cuomo, bolla come “Follia istituzionale” la scelta del Governo.

A Napoli rischiano di saltare importanti progetti di rigenerazione urbana nelle periferie della città. A cominciare da «Restart Scampia», che prevede l'abbattimento delle restanti due vele, la riqualificazione della “vela celeste” e la costruzione di 247 nuovi alloggi. A San Giovanni a Teduccio è a serio rischio il maxi-progetto che prevede, in via Taverna del ferro, il quasi totale abbattimento della muraglia di case che sorge dietro il murale di Maradona e la contestuale costruzione di tre grattacieli da dodici piani proprio lì di fronte al Parco Troisi. «Due interventi per i quali sono state già assegnate le gare e dopo l’estate è previsto il via ai lavori», ha spiegato il Sindaco Gaetano Manfredi. Cambiare ora, spiegano da Palazzo San Giacomo, significherebbe far saltare tutto. Sul piede di guerra sindaci, comitati di cittadini e anche Libera, che denuncia: “Cancellato il recupero di 75 beni confiscati alle mafie”.