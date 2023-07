Paulo Sousa: "Lontani da quello che volevo io"

E’ nervoso e pessimista Paulo Sousa dopo il pareggio ottenuto in rimonta dalla Salernitana a Frosinone (1-1 coi gol nel finale di Gelli e il pareggio granata di Diego Valencia).

Un’amichevole, a quindici giorni dal debutto in coppa Italia, che ha confermato i limiti di una rosa apparsa – al di là degli infortuni di Daniliuc, Mazzocchi e Dia (a cui ieri si è aggiunto Maggiore) – ancora incompleta, soprattutto dalla cintola in su. Nota positiva, Grigoris Kastanos, già in forma campionato.