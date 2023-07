A Ischia il campionato italiano di pesca d'altura

Il mare blu ischitano campo di gara del campionato italiano di traina d'altura. Trentadue gli equipaggi in competizione. In palio il titolo nazionale e la convocazione ai campionati del mondo del 2024.

La traina d'altura è specialità classica del big game. Si pratica a partire dalle 6 miglia dalla costa e necessita di imbarcazioni adeguate. Il pescato, misurato attraverso aste colorate e munite di moschettone, viene immediatamente rilasciato in acqua. Ad aggiudicarsi il titolo: la Stella Maris di Imperia, salita - con un altro equipaggio - anche sul terzo gradino del podio. Piazza d'onore per l'Ischia fishing, che ha organizzato l'evento sotto l'egida della Federazione pesca sportiva e attività subacquee.

Ritrovo, partenza e premiazione, ospitati dalla marina di Forio.