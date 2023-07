Pistoletto: "La società stracciona ha preso il sopravvento"

“La mia prima reazione è stata di un forte controllo dell’emozione, perché la ragione deve vincere sempre per me” sono le parole del maestro Michelangelo Pistoletto, l’artista della “Venere degli stracci”, l’opera installata in piazza Municipio a Napoli e andata in fumo questa mattina all’alba. Dietro quella installazione, spiega il novantenne artista piemontese “c’è un concetto profondo e morale di incredibile portata”. “Questa incredibile portata – prosegue - deve rigenerare la società stracciona che, purtroppo, sembra aver preso il sopravvento. È come un’autocombustione del lato peggiore dell’umanità”.