Pompei, ecco l'antica conceria

Il restauro è stato reso possibile da una collaborazione pubblico-privato .In mostra utensili originali. Percorso didattico per illustrare le antiche tecniche di lavorazione del pellame. Sono state realizzate passerelle per agevolare le visite e sono stati eseguiti interventi di manutenzione del verde.

Un modello tattile racconterà la conceria ai visitatori ipovedenti.