Cassa Depositi e Prestiti assieme al Comune per sostenere l'economia locale

La firma nella sala giunta di Palazzo San Giacomo. Comune di Napoli e Cassa Depositi e Prestiti siglano un protocollo d'intesa per facilitare gli investimenti pubblico-privati sul territorio. Con Cdp che offrirà all'amministrazione servizi di consulenza tecnica e finanziaria.

Altro tema in campo: l'attuazione del Pnrr. Cassa Depositi e Prestiti ha annunciato di star lavorando a un prodotto - da lanciare entro settembre - che possa aiutare le amministrazioni locali con le anticipazioni di cassa necessarie per avviare i cantieri del Piano nazionale di ripresa e resilienza.



Nel servizio, le voci di:

Dario Scannapieco, amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli