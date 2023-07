Psicologi di base, Campania prima in Italia ad avviare il servizio

L'iter legislativo che ha portato all'avvio del servizio di psicologia di base in Campania è iniziato in pieno periodo Covid, agosto 2020. E non è un caso. I colloqui psicologici gratuiti di quei mesi furono 14mila in regione. È stato quel disagio diffuso in diverse fasce di età a rendere evidente che non si poteva più perdere tempo per assicurare assistenza psicologica. La Campania è la prima regione d'Italia a farlo.

Si parte quindi con 146 incarichi libero-professionali, due per distretto sanitario. Ci sono già le graduatorie da cui le Asl possono attingere. L'obiettivo è arrivare a uno psicologo ogni 5 medici di base.

Nel servizio le interviste ad Armando Cozzuto, presidente dell'Ordine degli psicologi della Campania e a Vincenzo De Luca, presidente della Regione.