Rabbia e dolore a Villa Literno per la morte di Giuseppe

Avrebbe compiuto 18 anni il prossimo ottobre Giuseppe Turco, il ragazzo ucciso la scorsa notte a Casal di Principe, in provincia di Caserta.

A Villa Literno, il suo paese di origine, il dolore si alterna alla rabbia. Amante delle moto e delle auto, Giuseppe aveva iniziato a lavorare nella bottega del padre come apprendista fabbro.

Gli amici e i familiari chiedono un processo veloce e una pena certa. Nella notte, alcune persone hanno imbrattato il muro esterno al bar dove è scattata la lite. Sul muro, le iniziali di Giuseppe, età e data di nascita con il simbolo dell'infinito.

Alla base dell'omicidio motivi sentimentali: Giuseppe stava frequentando una ragazza che aveva avuto in passato una relazione con Anass Saaoud, marocchino di 20 anni con precedenti penali. Sarebbe lui il responsabile dell'omicidio: otto pugnalate fatali.

In casa sua i carabinieri della compagnia di Casal di Principe hanno rinvenuto abiti sporchi di sangue, ma non l'arma del delitto. Attualmente è in stato di fermo al carcere di Santa Maria Capua Vetere.

Convocato per martedì a Caserta in Prefettura il comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza. Una tragedia che si incastra in un lungo filone di violenza giovanile.

La morte di Francesco Pio Maimone, l'omicidio di Frederick Akwasi Adofo. Chi vive il territorio chiede maggiore supporto

Nel servizio l'intervista al parroco don Maurizio Matriciello.