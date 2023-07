Rapinavano uffici postali e banche, 7 arresti

Sgominato dalla polizia un gruppo criminale con base a Napoli che, tra febbraio 2022 e lo stesso mese di quest'anno, ha rapinato, utilizzando armi da fuoco, banche ed uffici postali nelle province di Napoli, Caserta e Salerno. 7 gli arresti effettuati su richiesta della procura partenopea. A capo della banda c'era Vincenzo Esposito, detto il Francese, mentre, ad organizzare i colpi erano Francesco Flessigno e Giovanni D'Ambrosio.

Grazie a filmati delle telecamere di sorveglianza, intercettazioni telefoniche ed ambientali e indossando anche abiti femminili i poliziotti hanno identificato i responsabili di rapine in uffici postali di Ercolano, Scafati (tentata rapina), Castel Volturno, Marano e via Gomez d'Ayala a Napoli e dei raid in due istituti di credito: uno di Volla, con bottino di più di 270.000 euro, e uno di via Nazionale delle Puglie a Napoli, sottratti più di 140.000 euro.

Vincenzo Esposito è, inoltre, ritenuto autore, con altri cinque soggetti, del furto e della ricettazione del preziosissimo dipinto “Salvator Mundi”, di scuola leonardiana. Lo scorso 15 febbraio, a seguito di revoca della detenzione domiciliare, si era sottratto ad un'ordine di carcerazione emesso dalla procura di Benevento dovendo espiare la pena residua di 25 anni e 4 mesi di reclusione. L'uomo era stato, poi, rintracciato lo scorso 22 marzo a Casoria.