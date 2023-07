Reddito, lo smarrimento di chi non ha più diritto al sussidio

Lunedì, ore 9: alla riapertura degli uffici diversi cittadini provano a capire cosa ne sarà del reddito di cittadinanza. L'esercito di chi non ha più diritto al sussidio è smarrito.

Nella mattinata non si registrano problemi di ordine pubblico, ma l'allerta sicurezza per le tensioni sociali è elevata tanto quanto il malcontento.

Davanti alla sede centrale partenopea dell'Inps sit-in di Potere al Popolo e dell'Usb: il rischio è che la piattaforma online per la formazione professionale non sia pronta per il 1° settembre, impedendo così l'erogazione dell'assegno sostitutivo del reddito.

Nel servizio le voci dei cittadini e di Nicola Nardella - presidente Municipalità 8 Napoli; Gilda Panico - presidente ordine assistenti sociali campania; Giuliano Granato - potere al popolo; Francesca Borgese - Unione sindacale di base.