"Regole", in una canzone la lotta di Gianni per la sicurezza stradale

Vittima di un incidente 7 anni fa a Nocera inferiore, oggi Gianni De Prisco affida alla musica il suo appello per evitare tragedie come quella che gli ha ucciso il padre Giuseppe e che oggi lo costringe sulla sedia a rotelle. Nel suo brano “Regole”, un appello a rispettare il codice stradale, evitando l'uso di alcol e droghe così da garantire la sicurezza propria e degli altri. Il ricavato del progetto musicale andrà alla ricerca per le cellule staminali. Gianni De Prisco è diventato testimonial di Strade Sicure di Anci Campania.

Nel servizio le interviste a Gianni De Prisco, testimonial Strade Sicure “Anci" Campania e a Salvatore Dionisio, comandante della polizia locale di Siano.